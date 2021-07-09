Viktor Orban'dan AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna LGBT tepkisi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik etmeyi' yasaklayan yasal düzenlemeye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen yasaya yönelik dün AP'de gerçekleştirilen tartışmanın verimli olduğunu belirten Orban, "Faydalı bir tartışmaydı çünkü herkes duruşunu açıkça ortaya koydu. Her şey net ve alışılır. AP ve AB Komisyonu, LGBT aktivistlerinin ve kuruluşlarının, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermemizi istiyor." dedi.

''LGBT AKTİVİSTLERİNİN ÇOCUKLARIMIZIN ARASINA GİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ''

Orban, Macar hükümetinin bunu kabul etmediğini ve çocukların yetiştirilmesi konusunun tamamen ulusal yetki alanı içinde olduğunu kaydederek, "Burada Brüksel bürokratlarının hiçbir işi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar LGBT aktivistlerinin çocuklarımızın arasına, ana okullara ve ilkokullara girmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

AB KOMİSYONU BAŞKANI VE 13 AB ÜYESİ ÜLKE, YASAYI KINADI

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya'nın 22 Haziran'da imzaladığı ortak bildiride, Macaristan'da 18 yaşından küçüklerin eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik edilmesini' yasaklayan yasal düzenlemeye tepki gösterilmişti.

Yasanın, eş cinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

''BU MACAR YASASI UTANÇ VERİCİ''

Yasaya sert tepki gösteren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor, aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

YASANIN İÇERİĞİ

Macaristan'da, 15 Haziran'da kabul edilen yasayla, okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine 'teşvik eden' herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

Yasaya göre televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini, 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.