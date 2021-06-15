Vladimir Putin, NATO'nun doğuya genişlemesine tepki gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya genişleme politikasına tepki göstererek, bu durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NBC'den Kim Simmons'ın sorularını yanıtladı.

Simmons, NATO’nun gerçekleştirdiği manevraların Rusya’nın tatbikatlarına yanıt olduğunu ileri sürerek Moskova’yı ittifak ile karşı durmayı tırmandırmakla suçladı.

Gazeteci, “NATO bir nevi savunma oynuyor” ifadesini kullandı.

''BİZİ ÇOCUK GİBİ KANDIRDILAR''

Putin, askeri blokun Doğu Avrupa yönündeki genişlemenin iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsattı.

Simmons, “Genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?” diye itiraz etti.

Rusya Devlet Başkanı, bu itiraza şu tepkide bulunmuş: “Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım”.





''RUSYA, ABD VE AVRUPA İÇİN TEHDİT Mİ OLUŞTURMUŞ?

İttifakın neden doğuya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, “Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?” açıklamasında bulundu.

''DÜZENLİ TATBİKATLAR YAPIYORUZ''

Rusya’nın büyük harcamalar yaptığını dile getiren Putin, “Bunun karşılığı ne oldu? NATO’nun altyapısı sınırlarımızda. Ve sonra birilerini tehdit ettiğimizi mi söylüyorsunuz? Evet, düzenli tatbikatlar yapıyoruz, ordumuz için ani tatbikatlar da yapıyoruz. Bu neden NATO ortaklarını endişelendirmeli? Bunu anlamıyorum” diye konuştu.

''DURUM BİZİ ENDİŞELENDİRMİYOR OLAMAZ''

NATO’nun siber alandaki güçlenmeyle ilgili görüşünü de belirten Rusya Devlet Başkanı, “NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz” yorumunda bulundu.