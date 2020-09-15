Volban Bozkır BM Genel Kurulu Başkanı olarak yemin etti

Volban Bozkır BM Genel Kurulu Başkanı olarak yemin etti

Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine yemin ederek başladı.

Türk diplomat Volkan Bozkır, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün New York’ta tertiplenen resmi bir törenle devraldı.

Volkan Bozkır, BM Genel Kurul Başkanı sıfatıyla 75’inci Genel Kurul Oturumu’nun resmi açılışını gerçekleştirirken törene 74’üncü Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres de iştirak tti.

TÜRK BAYRAĞI BİR YIL BOYUNCA BAŞKANLIK MAKAMINDA

Ayrıca, Genel Kurul Başkanlık makamına Türk Bayrağı’nın çekilmesi töreni yapıldı. Bayrağımız, bir yıl süreyle BM bayrağı ile birlikte Genel Kurul Başkanlık makamında yer alacak.

Volkan Bozkır, BM sistemindeki bu önemli görevi, örgütün 75’inci yıldönümüne denk gelen tarihi bir dönemde yürütecek.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950'de Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bozkır, kariyer diplomatı olarak Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkatibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevlerini yürüttü.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı sahibi.

Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak yer aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babası.