Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevi sona erdi

Dışişleri Bakanlığı, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır’ın Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevinin sona erdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı'na, Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçilmişti.

VOLKAN BOZKIR GÖREVİNİ TAMAMLADI

178 ülkenin desteğini alan ve seçilen ilk Türk olan Bozkır, bir yıllık BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini tamamladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TEBRİK ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bozkır'ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayarak bugün devreden Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğin ve dünya meselelerine yönelik çözüm çabaların için teşekkürler Volkan ağabey"









DIŞİŞLERİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

"Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, 14 Eylül 2020 tarihinde üstlendiği Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamlamıştır. Genel Kurul Başkanlığı, Birleşmiş Milletler teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görevdir. Sayın Bozkır, Birleşmiş Milletlerin 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olmuştur. Sayın Bozkır, görevi süresince, Covid-19 pandemisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz biçimde devamını sağlamış, uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurul’da ele alınmasına yönelik çabalara öncülük etmiş ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurul’un güçlendirilmesine yönelik çabalara destek vermiştir

Sayın Bozkır, ayrıca, çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesi, en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışma, doğal afetler ve insani krizlerden etkilenen gruplara destek verilmesi ve kadınların toplum hayatındaki rolünün güçlendirilmesi konularına öncelik atfetmiş, resmi ziyaretleri aracılığıyla bu konuları uluslararası kamuoyunun da dikkatine getirmiştir. Sayın Bozkır’ın ortaya koyduğu gerçekçi, kararlı ve duyarlı liderlik uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler camiasınca takdirle karşılanmıştır. Sayın Bozkır’ı başarılı Genel Kurul Başkanlığı için tebrik ediyor, halefi Maldivler Dışişleri Bakanı Sayın Abdulla Shahid’e BM 76. Genel Kurul çalışmalarında başarılar diliyoruz.”