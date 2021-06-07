Euro
10.5201
-0.28%
Dolar
8.6213
-0.52%
Altın
525.74
-0.24%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
310.794
-1.74%
EXEN Coin
34.50
-1.98%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C
    Yargıtay'dan HDP'nin banka hesabına tedbir konulması talebi

    Yargıtay'dan HDP'nin banka hesabına tedbir konulması talebi

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.06.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 18:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

    YENİDEN HAZIRLANIP TEKRAR AYM'YE GÖNDERİLDİ

    Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

    PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR

    850 sayfalık iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması talep edildi.

    Yargıtay dan HDP nin banka hesabına tedbir konulması talebi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir