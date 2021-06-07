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- Yargıtay'dan HDP'nin banka hesabına tedbir konulması talebi
Yargıtay'dan HDP'nin banka hesabına tedbir konulması talebi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
- AA & Ensonhaber
- 07.06.2021 - 18:16
- Güncelleme : 07.06.2021 - 18:43
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
YENİDEN HAZIRLANIP TEKRAR AYM'YE GÖNDERİLDİ
Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.
PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR
850 sayfalık iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması talep edildi.