Yaşar Güler: 2015'ten bu yana 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi Yılbaşından itibaren 644, 2015'ten bu yana ise 40 bin 213 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da bulunan Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftardan sonra konuşan Güler, "Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşı'mızın, 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısrasında da ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Bu toprakları binlerce yıldır bize vatan kılan şehit ve gazilerimiz vatanımıza olan sarsılmaz sevdamızın ölümsüz temsilcileri, asil milletimizin kahramanlık ve fedakarlığının ebedi mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır"

Kahraman gazilerin, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla canla başla verdikleri mücadelenin asil milletin sarsılmaz iman, tevekkül, cesaret ve yiğitliğinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün kutsal vatanımızda başı dik ve özgür yaşamamızı hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Yazdığınız kahramanlık destanları sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Biz bir aileyiz ve her zaman sizlerin yanındayız" diye konuştu.

Güler, şehit ve gazilerin haklarının asla ödenmeyeceğinin altını çizerek, "Bizler büyük bir aile olarak acılarınızı paylaşmak ve gözyaşlarınızı dindirmek için daima yanınızda olacak, sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu kapsamda kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz" açıklamasında bulundu.

"Terör örgütünün kökünü kazıyacağız"

Türkiye'nin terörle 40 yıla yakın bir süredir mücadele ettiğine dikkati çeken Güler, "Bu süreçte şehit ve gazilerimiz oldu. Her defasında yüreğimiz derinden yandı ve büyük acılar yaşadık. Ancak hiçbir hain saldırı bizi yıldıramadı. Ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden kalleş terör örgütü mensupları, işte bu vatana adanmışlık duygusuyla mücadele eden kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamadı, kurtulamayacaktır" dedi.

Teröre büyük darbe vurulduğunun altını çizen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yılbaşından itibaren 644, 2015'ten bu yana 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Yürüttüğümüz operasyonlarla sahada kurduğumuz hakimiyeti daha da güçlendirmekte kararlıyız. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak; ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı tereddütsüz bir şekilde ezilecektir.

"Başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir"

Mücadelenin terör yok oluncaya dek süreceğini belirten Güler, şunları kaydetti: