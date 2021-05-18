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    Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile görüştü 

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 20:57
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    Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile görüştü 

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel’e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.

    Yaşar Güler, ABD li mevkidaşı Mark Milley ile görüştü  #1

    Yaşar Güler, ABD li mevkidaşı Mark Milley ile görüştü  #2

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