Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Mark Milley ile görüştü 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı için Brüksel’e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi." denildi.





