Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre;

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Emin Akseki atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Yasin Ekrem Serim kimdir

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.