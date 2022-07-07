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    Yavuz Ağıralioğlu: Ekrana çıkarttığımız 'mağdur' kişiler daha dikkatli seçilmeliydi

    Yavuz Ağıralioğlu: Ekrana çıkarttığımız 'mağdur' kişiler daha dikkatli seçilmeliydi

    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, partisi tarafından ekrana mağdur olarak çıkarılan kişilerin aslında mağdur olmadıklarının ortaya çıkmasıyla ilgili özeleştiride bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 02:49
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 02:55
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    TVNet'te Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular'ın konuğu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ydu.

    Gündeme dair açıklamalrda bulunan Yavuz Ağıralioğlu, partisinin grup toplantılarında kürsüye çıkarılan ve "mağdur" olarak lanse edilen kişilerin aslında mağdur olmadıklarının ortaya çıkması sonrası gelen tepkileri yorumladı.

    Yavuz Ağıralioğlu: Ekrana çıkarttığımız mağdur kişiler daha dikkatli seçilmeliydi #1

    "Konuşturulacaklar gerçek mağdurlar olmalı"

    Özeleştiride bulunan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

    "Onları sizinle aynı anda ekranda gördüm. Ben insanların konuşmasından nasıl göründüklerini anlayabiliyorum. Makulun kuvveti tabiiliktendir. Bu işi organize eden arkadaşlarımız, konuşma zorluğu çekenlere şöyle müdahale ediyorlar, 'benimle nasıl samimi konuşuyorsan çık orada da öyle konuş' diyorlar. Yaşadığını mağduriyeti, yaşadığınız şekliyle ifade edin.

    Oraya çıkarılanlar da bizzat bu sıkıntıları yaşayanlar arasından seçilmelidir. Kıymetli tenkitlere katılıyorum. Partideki arkadaşlarımız da duysunlar. Bu insanların da seçilirken özenle, dikkat edilerek seçilmesinden yanayım."

    Yavuz Ağıralioğlu: Ekrana çıkarttığımız 'mağdur' kişiler daha dikkatli seçilmeliydi - VİDEO


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