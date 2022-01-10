Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Ankara turunda

Yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Ankara turunda

Henüz resmi görevine başlamayan yeni ABD Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi, Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binası'nı ve Ankara Kalesi'ni gezdi.

Joe Biden yönetimi, ABD'nin eski senatörü Jeff Flake'i Türkiye'nin yeni Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

Yeni büyükelçi Jeff Flake, iki gün önce Cheryl Flake ile birlikte kente giriş yaptı.

Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi, Ankara'yı gezmeye devam ediyor.

BİRİNCİ MECLİS BİNASINI VE ANKARA KALESİ'Nİ GEZDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Flake ve eşinin Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi'ni gezdiği fotoğraflar yer aldı.

"BİR SONRAKİ ZİYARETİMİZİ SİZCE NEREYE YAPALIM"

Flake yapılan paylaşımda, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" ifadelerini kullandı.