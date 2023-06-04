Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a çok sayıda ülkeden tebrik mesajı geldi Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Estonya ve İsveç'ten tebrik mesajları geldi.

AA

14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Hakan Fidan'a çeşitli ülkelerden tebrik mesajları

Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna, Estonya ve İsveç'ten tebrik mesajları geldi.

Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sosyal medya hesabından Fidan'ı kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.

Bayramov, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu belirtti.

Başka bir paylaşım daha yapan Bayramov, bir önceki kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederek bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından Türkçe tebrik mesajı paylaştı.

Colonna, mesajında, "Tebrikler Sayın Hakan Fidan. Barış ve bölgesel istikrar, NATO bünyesindeki diyalog ve küresel sorunlar gibi alanlar başta olmak üzere Fransa-Türkiye arasındaki işbirliğini sürdürmek için yakında görüşmek üzere" ifadesine yer verdi.

KKTC

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından, "Ana vatan Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a görevinde başarılar diliyorum. Ulusal davamızın ileriye götürülmesinde kararlılıkla yola devam edileceği yönündeki inancım tamdır. 'Türkiye Yüzyılı' hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

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Ukrayna

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından Fidan'ı tebrik ederek, "Birlikte çalışmayı ve iki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

Değerli dostum ve Ukrayna'nın büyük müttefiki Sayın Hakan Fidan'ı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle tebrik ediyorum. Bölgemize adil ve kalıcı barış getirme taahhüdünüz için minnettarım. Ülkenizin gelişimi için yapacağınız çalışmalarda size güç ve başarılar diliyorum. Bu olağanüstü görevde size bol şans dilerim.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise Twitter'dan Fidan'ı tebrik ederek, "Müttefikimiz Türkiye ve sizinle çalışmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını paylaştı.

İsvaç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'ı tebrik ederek iki ülke arasında iyi işbirliğini dört gözle beklediklerini bildirdi.