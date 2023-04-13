Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma nedenini açıkladı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "Sol, komünist, sosyalist, ateist, her türlü fraksiyonun ve oluşumun bir araya toplandığı, PKK'nın ve FETÖ'nün açıkça destek verdiği, 7'li ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, 7'li ittifakın iktidar olmamasına vesile olmak adına Cumhur İttifakı'na katıldık" ifadelerini kullandı.

AA

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala partiler hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yaklaşık bir yıl sonra adayını tüm tartışmalara rağmen belirleyen Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarma kararı almış, ittifakların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ittifak protokollerini sunduğu sürecin bitimine saatler kala Yeniden Refah Partisi (YRP), Cumhur İttifakı'na katılmıştı.

Erbakan, Cumhur İttifakı için destek istedi

Çorum'da ziyaret ettiği esnaftan Cumhur İttifakı için destek isteyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, düzenlenen iftar programında partilileriyle bir araya geldi.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşundan itibaren geçen 4,5 yılda teşkilatlanma, üye sayısı ve geniş katılımlı kongreleriyle birçok siyasi partiyi geride bıraktığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak kim yaparsa yapsın doğruyu alkışlayan, yanlışın karşısında duran siyaset anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erbakan, "Aynı zamanda çözümü ve projelerini ortaya koyan siyaset anlayışıyla çok kısa zamanda milletimizin teveccühüne, desteğine mazhar oldu, ümidi haline geldi ve 14 Mayıs seçimlerinin de kilit partisi haline gelmeyi başardı elhamdülillah" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldıklarını hatırlatan Erbakan, şöyle devam etti:

Gelinen noktada milletimizi 7'li masa olarak da ifade ettiğimiz sol, komünist, sosyalist, ateist, her türlü fraksiyonun ve oluşumun bir araya toplandığı, PKK'nın ve FETÖ'nün açıkça destek verdiği, 7'li ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, 7'li ittifakın iktidar olmamasına vesile olmak adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık. Bu ittifakın içerisinde tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla amblemimizle seçimlere inşallah katılacağız. 21 yıl aradan sonra milli görüşü Yeniden Refah Partisi ile yeniden Meclis'e taşıyacağız inşallah.

"Bunlar 6'lı maşa, 7'li maşa haline gelmişlerdir"

TBMM dışında olmalarına rağmen emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetlerinin giderilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın yeniden cami olması, LGBT'ye karşı uyanık olunması, salgın sürecinde aşılardan halkın korunması konularında etkili olduklarını vurgulayan Erbakan, 14 Mayıs'tan sonra Meclis'e girerek çok daha hayırlı işlere vesile olacaklarını kaydetti.

Yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlamak, hayırlı işleri hayata geçirmek için AK Parti ile mutabakat metni hazırladıklarını hatırlatan Erbakan, milli görüşün olmazsa olmazlarını bu metnin içine koyduklarını aktardı.

Milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı için değil, ülkenin ve halkın selameti için Cumhur İttifakı'na katıldıklarının altını çizen Erbakan, "Bu ittifak vesilesiyle Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız ve inşallah 2028 seçimlerinde de iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Milli görüş tarihinde olduğu gibi inşallah 14 Mayıs'ta önce milli görüşü Meclis'e taşıyacağız, milli görüşün Meclis'teki performansıyla, estireceği rüzgarla 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nda yer almalarında, Millet İttifakı'nın bazı söylemlerinin de etkili olduğuna dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti: