Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi

Seçime 2 ay kala ittifaklar şekilleniyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılması gündemde.

İttifak için AK Parti bir nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, YRF Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından ağırlandı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, ele alınan konuların parti kurullarında değerlendirileceği belirtildi.

YRP'den yapılan son açıklamaya göre istişare süreci tamamlandı.

Alınan kararın ise 1-2 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin AK Parti'den son açıklama Binali Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım'a, YRP'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını şart koştuğu iddiası soruldu.

Yıldırım, iki parti arasında ters düşecek ayrışacak hiçbir konu olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur. Herkes aklına geleni söyler. Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. Biz düşüncelerimizi paylaştık. Onlar da yetkili kurullarında değerlendirip bu hafta içinde bize bir cevap verecekler.



Bu detayların hiçbir tanesini konuşmadık. Kaldı ki ömrünü yerli ve milli sanayiye adamış Erbakan Hocamızın misyonunun devamı olan Yeniden Refah Partisi ile bizim ters düşecek hiçbir konumuz olamaz."