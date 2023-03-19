Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın ittifak kararını açıklayacağı gün ve saat belli oldu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılımla ilgili partinin kararını 20 Mart Pazartesi saat 13:00'te açıklayacağı duyuruldu.

Seçime haftalar kala ittifaklar şekilleniyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması gündemde. 10 Mart'ta ittifak için AK Parti bir nezaket ziyaretinde bulunmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Fatih Erbakan tarafından ağırlanmıştı. Cumhur İttifakı ağır basıyor Yeniden Refah Partisi'nin 17 Mart'ta gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ittifaka katılım konusu masaya yatırılmış, 3 saat süren toplantıda Cumhur İttifakı'na katılım görüşünün ağır bastığı öne sürülmüştü. Açıklama tarihi belli oldu Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak. Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: