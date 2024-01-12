Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim ittifakı açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak sürecinin olumsuz ilerlediği yönündeki değerlendirmelerinden sonra partiden yapılan açıklamada, değerlendirmenin partinin görüşünü yansıtmadığı belirtildi.

AA

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken partiler arası yerelde ittifak ve iş birliği süreçleri de devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında istişareler sürüyor.

Bu süreçte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, görüşmeler hakkında yaptığı değerlendirmelerde, iki partinin anlaşamayabileceğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından Yeniden Refah Partisi'nden açıklama geldi.

"Açıklamalar parti açısından bağlayıcı değil"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacağı, bunun dışındaki kişisel görüş ve ifadelerin parti açısından bağlayıcılığı olmadığı bildirildi.

"Partimizin görüşü Fatih Erbakan tarafından paylaşılacaktır"

Partinin sosyal medya hesabından yerel seçim ittifaklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)