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Yerel seçimler yaklaşıyor... CHP-Dem Parti pazarlığında son durum

Yerel seçimler yaklaşıyor... CHP-Dem Parti pazarlığında son durum 31 Mart seçimleri öncesinde karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı CHP ve DEM Parti'nin il ve ilçeler bazında pazarlıkları hız kazandı. İstanbul'da Esenyurt, Sultangazi ve Sancaktepe'yi isteyen DEM Parti, Hatay'da da CHP'nin tekrar aday gösterdiği ve tüm ülkede tepkiyle karşılanan adayına karşı aday çıkartma fikri ağır basıyor.