Yerel seçimlere doğru ittifak pazarlıkları... DEM Parti'den CHP'ye iadeiziyaret... Yerel seçimlerde ittifak arayışı ile DEM Parti'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 1 ay sonra CHP Genel Merkezi'ne gelen DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere yaklaşık 2,5 ay kaldı.

Partilerin adayları belli oldukça heyecan daha da artıyor.

Yola ittifak parolasıyla çıkan CHP'de hem bu konuda bir kriz yaşanıyor hem de CHP Genel Başkanı Özür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasıda aday belirleme gerilimi sürüyor.

İyi Parti tarafından ittifak teklifi reddedilen CHP'de rota DEM Parti'ye çevrildi.

Bu süreçte kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş'a selam gönderen Özel, ilk fırsatta DEM Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

13 Aralık'ta gerçekleşen ziyaretten sonra seçime kendi adaylarıyla girme kararını gözden geçirerek batı illerinde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifaka sıcak baktıklarını açıklayan DEM Parti, iadeiziyarette...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Kırmızı halılı karşılama

Hatimoğulları ve Bakırhan için özel hazırlıklar göze çarptı. Parti binası girişine kırmızı halılar serildi.

İki Eş Başkan, kırmızı halıdan geçerek binaya girdi.

Özgür Özel'in kabulünden sonra iki parti heyetleri görüşmeye geçti.

DEM Parti'nin şeffaflık şartı

Özgür Özel'in DEM Parti ziyaretinde yaptığı "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamaları DEM Parti'de olumlu karşılanmıştı.

Daha sonra DEM Parti'den yapılan açıklamalarda ise ittifak için şeffaflık şartı koşulmuştu.

Kapalı kapılar arkasında görüşmeler yerine kameralar önünde diyalog çağrıları yapılmıştı.