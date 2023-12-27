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Yılın son Kabine Toplantısı'nda öncelikli gündem ekonomi olacak

Yılın son Kabine Toplantısı'nda öncelikli gündem ekonomi olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki yılın son Kabine Toplantısı'nda yeni asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış ve terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler görüşülecek.