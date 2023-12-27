Yılın son Kabine Toplantısı'nda öncelikli gündem ekonomi olacak

Milyonlarca vatandaş gözünü yılın son Kabine Toplantısı'na çevirdi.
2023 yılının son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilecek.
Toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak.
Asgari ücret
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret 31 Aralık'a kadar açıklanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda son durumla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış
Kabine Toplantı'sında yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış da değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye etkisi görüşülecek.
Terörle mücadele operasyonları
Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonları ele alınacak.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da toplantının gündeminde olacak.
Kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar ve insani yardımlar değerlendirilecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış