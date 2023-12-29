Yılmaz Tunç: Anayasanın değişmesi konusunda herkes mutabık Türkiye'nin 12 Eylül darbesi sonrasında darbeciler tarafından yazdırılan bir anayasa ile yönetildiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anayasanın değişmesi konusunda siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin mutabık olduğunu ifade etti.

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AA & Ensonhaber

Yeni anayasa tartışmaları uzun yıllardır Türkiye gündemini meşgul ediyor.

Bu konudaki son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Üniversiteli Ak Gençlik (ÜniAk) tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'na katılan Tunç, Türkiye'nin 12 Eylül darbesi sonrasında darbeciler tarafından yazdırılan bir anayasa ile yönetildiğini belirterek anayasanın değişmesi konusunda siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkesin mutabık olduğunu söyledi.

Tunç, bu konuda uzlaşma zemininin bugüne kadar gerçekleşemediğini, çeşitli komisyonlar kurulmasına rağmen kritik maddelere sıra geldiğinde uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Buna rağmen son 21 yılda reform sayılacak ve sessiz devrim denilebilecek önemli değişiklikler yapıldığını kaydeden Tunç, vesayetçi ruhu kaldırmak adına çok çalıştıklarını, 2010 ve 2017 yıllarında önemli değişikliklerin anayasaya getirildiğini aktardı.

"Demokratik hukuk devletinde sıkıyönetim olur mu?"

Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, şehit ve gazi ailelerine pozitif ayrımcılık sağlayan maddelerin getirildiğine dikkati çeken Tunç, "Bunları anayasaya ilave ettik, 'Olması lazım' dedik. Yine sıkıyönetimin kaldırılması. Anayasamızda bizim sıkıyönetim diye bir madde vardı. Demokratik hukuk devletinde sıkıyönetim olur mu? Olmaz ama anayasamızda vardı. 'Darbeciler yargılanamaz' diye bir madde vardı, kaldırdık. Yargılanmasının da önünü açtık ve yargılandılar" dedi.

Tüm bu değişiklikler içerisinde en önemlisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu vurgulan Tunç, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik bir sistem olmadığını, cumhuriyet rejimine aykırı olduğunu söyleyebilenler bile var. Yani halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlemesi, direkt ülkeyi yönetecek kişiyi seçmesi nedir? Cumhuriyettir. Cumhuriyetin en basit tanımı halkın kendi kendini yönetebilmesidir. Parlamenter sistemde yürütmenin iki başı vardır, cumhurbaşkanı ve başbakan. Sorumlu olan başbakandır. Millet dolaylı yoldan başbakanı seçiyordu. Parlamentoda milletvekilleri farklı şekilde uzlaşırsa belki birinci olan partinin genel başkanı başbakan olamıyordu ki örnekleri var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile halk doğrudan doğruya yürütmenin başını seçti. Aynı sandığın yanında da milletvekillerini seçti.

"Yeni bir anayasaya ihtiyacı var"

Tunç, çok sayıda yapılan değişikliklerin anayasada vesayetçi ruhu azalttığı ancak tamamen ortadan kaldırmadığına dikkati çekerek şunları söyledi: