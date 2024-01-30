Yılmaz Tunç: Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de yaşanan Can Atalay gerginliğiyle ilgili olarak, "Meclis başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

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Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

Kararı okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür" dedi.

Anayasa kitapçığı fırlatıldı

Kararın açıklandığı sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünde olay çıktı.

Muhalefet milletvekillerinden bazıları kürsüye yürürken bazıları da kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı.

Yılmaz Tunç: Milli iradeye büyük saygısızlık

Can Atalay kararının okunması esnasında TBMM'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu değerlendirmelerde bulundu: