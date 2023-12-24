Yılmaz Tunç'tan teröre karşı bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Teröre cesaret veren bu tutuma milletimiz gereken cevabı verecektir" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler Türkiye'yi sarstı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

CHP ve DEM Parti grupları ise bildiriyi imzalamadı.

Bakan Tunç tepki gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu duruma tepkisini dile getirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.