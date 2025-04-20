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Yozgat’taki CHP mitingine traktörüyle katılan 64 yaşındaki Ersoy Ersoy’un sözleri, miting sonrasında siyasetin gündemine oturdu. “Biz çiftçiyiz” diyerek sözlerine başlayan Ersoy’un geçmişte Yozgat Esenli Sulama Birliği Başkanlığı yaptığı ve CHP’li kimliğiyle tanındığı öğrenildi.

"ÇİFTÇİYİM" DEDİ, SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANI ÇIKTI

“Biz buraya sadece mitinge değil, Cumhuriyet’i kurtarmaya geldik” diyen Ersoy, yaşadığı zorlukları şöyle dile getirip desteklerinin Ekrem İmamoğlu’na olduğunu belirten Ersoy, “İmamoğlu’nun ön plana çıkmasını istiyoruz. Cumhuriyet'in yeniden ayağa kalkması için buradayız. Traktör başına dört kişi getirdik. Taksiler bile bizi taşımadı. Halk, artık dayanacak gücünü yitirdi. İnanın, evde ekmek yok” demişti.

Konuşmasında, doğal afetlerde bölgede hiçbir AK Partili vekilin olmadığını da öne süren Ersoy, “Neredelerdi o zaman? Tabii, seçim zamanı gelirler ama artık halk onları kesede keklik görmüyor” şeklinde konuştu.

CHP'NİN TRAKTÖR BALONU SÖNDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yozgat’ta gerçekleştirdiği mitingde çiftçilerin traktörleriyle alana gelmesi, siyaset arenasında hararetli tartışmaları beraberinde getirdi. CHP cephesi, mitinge gösterilen yoğun ilgiyi öne çıkarırken; bazı çevreler, açıklanan katılım rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, mitinge tam 350 traktörün katıldığını belirterek, “Çiftçiden aldığımız destek çok güçlü. Bu, sahadaki değişimin açık bir göstergesi” dedi.

Ancak bu iddialara itiraz, Millethaber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan geldi. Tv100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında konuşan Burhan, CHP’nin miting algısının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Bu da başka bir algı çalışmasının çöküşü oldu" ifadelerini kullandı: