Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat'ta bir kişi tarafından Doğu Türkistan zulmüne dikkat çeken maske ile protesto edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde partisi tarafından düzenlenen ’Boğazlıyan Üretim Devrimi Kurultayı’na katıldı.

MASKEYLE PROTESTO ETTİ

Perinçek konuştuğu sırada yüzünde maske ile salona girip oturan Yusuf Emre Budak, tek kişilik protesto gerçekleştirdi.

SALONDAN ÇIKARTILDI

Yüzünde, Çin’in Doğu Türkistan üzerindeki zulmünü simgeleyen maske bulunan protestocu ile partililer arasında tartışma yaşandı. Protestocu, polis tarafından salondan çıkartıldı.

Yozgat'ta Doğu Perinçek'e maskeli protesto VİDEO

"DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ ZULMÜ DİLE GETİRMEK İSTEDİM"

Yunus Emre Budak, Doğu Türkistan’ın yalnız olmadığını göstermek için eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, “Sayın Doğu Perinçek ilçemizde bulunan bir toplantıya katıldı. Ayın Doğu Perinçek önceki konuşmalarında Doğu Türkistan Türklerinin mücadelelerine terörist yaftası vurmaya kalktı. Bir Türk olarak bundan rahatsızlık duydum. Bu rahatsızlığımı dile getirmek için Doğu Türkistan’daki zulmü dile getirmek istedim. Sayın Perinçek de onlara ’terörist’ dediğini kabul etti, ben de toplantıyı terk ettim. Amacımız Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermektir” şeklinde konuştu.





