YRP'li Abdurrahman Akyüz'den Necmettin Erbakan yorumu! "Yaşasaydı Cumhur İttifakı'na devam ederdi" Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak saf değiştiren partisini eleştirdi. Akyüz "Merhum Başbakan Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi" dedi.

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AA & Ensonhaber

Sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve sahada tek gündem var; yerel seçimler...

Bu kapsamda adayların ve ittifakların açıklamaları da dikkat çekiyor.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın içinde olan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim sürecinde ise saf değiştirdi.

AK Parti ile yaptığı görüşmelerde 100'den fazla ilçe ve bazı büyükşehirleri isteyen Fatih Erbakan, anlaşma sağlanamayınca Cumhur İttifakı adaylarına kaybettirmek için kolları sıvadı.

Erbakan, CHP ile DEM Parti'nin seçimlerde en büyük ümidi haline geldi.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve aynı zaman da Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili olan Abdurrahman Akyüz de bu konuya değindi.

"Erbakan hayatta olsaydı Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi"

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirten Akyüz, şunları söyledi:

Necmettin Erbakan hocam bugün yaşasaydı şüphesiz ki benim de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Hatta yani Cumhur İttifakı'nın içerisinde aktif rol alıp ekonomiyi de bugünkü zorluklardan kurtarmanın bir yoluna bakardı. İstanbul'da tabii ki Cumhur İttifakı'nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Kesinlikle ittifak içinde yer almamayı tercih etmezdi.



Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Murat Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Bende Erbakan hassasiyeti var. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar.

"Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor"

Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bunu yaparsak tabanın gözünde de iyi bir izlenim olur. Kaybettiren tarafta olursak bu durumu çok hoş karşılamayacaklardır.

"Milli duruştan yanayız"

Kendisinin milli duruştan yana olduğunu da vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şunları söyledi:

Şimdiye kadar Türkiye'nin faydasına kim çalıştı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Bu tartışılmaz bir gerçek. Geçen mahalli seçimlerde de biz İstanbul'da Binali Yıldırım'a destek vereceğimizi söyledik. Ancak Binali Yıldırım kazanamadı. İstanbul 5 sene bir kayba uğradı. Belediyecilik önemli bir konu. Spor açısından da önemli. Spor bu belediyeler aracılığıyla çok daha iyi gelişebiliyor, yayılabiliyor. Ben yine tarafım. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var.



Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Hemen hemen Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir nüfusa sahip. Önemli bir şehir. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin başını çekiyor ve Türkiye'nin kaderi İstanbul'da şekilleniyor. Onun için buraya milli görüş modeli bir belediye başkanının başkan olması gerekiyor.

"Milli Görüş belediyeciliği İstanbul'da unutuldu"

Milli Görüş belediyeciliğinin mimarının, milli görüşün mimarı Necmettin Erbakan olduğunu anlatan Akyüz, şu anda Milli Görüş belediyeciliğinin en büyük aktörünün Cumhur İttifakı'nın başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü: