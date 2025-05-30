Yunan aşırı sağcı lider Hatziieremias'tan yine Ayasofya provokasyonu

Haber Merkezi

Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

YİNE AYNI PROVOKASYON

Hatziieremias, kubbesinde Yunan bayrağının yer aldığı Ayasofya Camii ve önünde İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerinin bulunduğu, dijital olarak değiştirilmiş bir görseli yeniden “Yakında” notuyla paylaştı.

Bu paylaşım, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya ve İstanbul üzerindeki iddialarını daha da tırmandıran bir provokasyon olarak değerlendirildi.

BİR GECE ANSIZIN..

Yunan medyası, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de yaptığı her tatbikatı eli yüreğinde, "Türkler bir gece ansızın böyle gelirse" diye takip ederken halen Helen hayali kuran Yunan siyasetçi ve emsallerinin eylemleri, Türk milletinin ordusuyla vakur duruşu sayesinde provokasyondan öteye geçemiyor.