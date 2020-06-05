Yunan bakandan küstah sözler: Türkiye'ye müdahale ederiz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yaptıkları sayısız provokasyonu unutarak, Türkiye'yi askeri müdahale ile tehdit etti.

Yunan Star televizyonuna konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos,Türkiye'nin son zamanlarda oldukça agresif bir tutu sergilediğini iddia ederek, Yunan askeri gücünün caydırıcılığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYA HAZIRIZ"

Yunanistan’ın askeri bir çatışmaya hazır olup olmadığı sorusunu "Tam olarak öyleyiz" diyerek yanıtlayan Panagiotopoulos, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz. Elbette bu olasılıklar arasında askeri müdahale de var. Bunu yapmak istemiyoruz, ancak egemenlik haklarımızı azami derecede korumak için mümkün olan her şeyi yapacağımızın anlaşılmasını sağlamak istiyoruz."

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