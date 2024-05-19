Yunan profesör Charalambidis: Türkiye, Yunanistan'ı çembere aldı Uluslararası İlişkiler Profesörü Yannos Charalambidis, Türkiye'nin oluşturduğu çemberlerle Yunanistan'ı çevrelediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'i Türk denizi yapmayı hedeflediğini söyledi.

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Türkiye'nin savunma ve dış siyasetteki kritik hamleleri, Yunanistan'da rahatsızlık uyandırmaya devam ediyor.

Son zamanlarda Türk Yunan ilişkilerinde olumlu ilişkiler öne çıksa da, bazı Yunan akademik çevrelerinde, Türkiye'nin aslında Yunanistan'ı çeşitli stratejilerle çevrelediği ve kara sularını 12 mile çıkaramadığı tezi konuşuluyor.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Simerini'ye konuşan Yunan Uluslararası İlişkiler Profesörü Yannos Charalambidis, tasarladığı haritalarla anlattığı tezi için şu ifadeleri kullandı:

"Türk çemberleri, Yunanistan’ın etrafını sarıyor"

Türk çemberleri, Yunanistan’ın etrafını sarıyor, Kıbrıs’ı izole ediyor. Erdoğan, Arnavut hançeriyle İyon Denizi’ne de müdahale ediyor. Arnavutluk, Türkiye’nin Yunanistan’ın sırtına sapladıği hançerdir. Türkiye, Doğu Akdeniz, Ege ve Kafkasların dışında Balkanlar’da da önde yer alıyor. Türkiye’nin stratejik çemberi, Kıbrıs’tan Libya ve Girit üzerinden oraya uzanıyor.

"Türkiye’nin hedefi, Doğu Akdeniz’in Türk denizi olması"

Balkanlar’dan Libya’ya ve Kıbrıs’a giden bu çember, Erdoğan’ın planı. Kemalistler de Neo-Osmanlıcılıkla bunu istiyor. Arnavutluk’taki üs, Türkiye’nin oraya uzanan eli ve Otranto Boğazı’nı hedef alıyor. Türkiye’nin hedefi, Süveyş ve Cebelitarık’a giden yolların kontrolü, Yunanistan’ın çembere alınması ve Kıbrıs’ın izole edilmesi; yani Doğu Akdeniz’in Türk denizi olması.

"Erdoğan, Yunanistan’ı uydularıyla çevreliyor"

Erdoğan bu yüzden Balkanlar’a da el atıyor. Kurduğu çember, Bulgaristan’daki Türk azınlıktan Üsküp’e, Arnavutluk topraklarına uzanıyor. Balkanlar’dan Libya’ya kadar Yunanistan’ı uydularıyla çevreliyor, Arnavutluk üssü ile İyon Denizi’ne sızıyor.

"Yunanistan, kara sularını 12 mile çıkarmaya cüret edemiyor"