Yunanistan çark etti: Türkiye ile sorun istemiyoruz

Yunanistan çark etti: Türkiye ile sorun istemiyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Tanos Dokos, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmenin, istedikleri en son şey olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası haklarını kullanarak kıta sahanlığında petrol araması ve Libya'daki krize müdahalesi, Yunanistan'ı günden güne rahatsız ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'un fethinin yıl dönümü sonrası, Ayasofya'nın cami olarak açılmasını önermesi, Yunan siyasetini iyice rahatsız etti.

Önce bakanı sonra kendisi Türkiye'ye savaş tehditleri savuran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Tanos Dokos, birkaç gün sonra "Türkiye ile savaş, isteyeceğimiz son şeydir" dedi.

"BU YAZ SICAK OLAY YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Tanos Dokos, video konferans yoluyla düzenlenen 5. Delfi Ekonomik Forumu’nun, Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) ile ortaklaşa düzenlenen 'Doğu Akdeniz’deki Yeni Düzen' panelinde, "Bu yaz sıcak olayın yaşanması, Türkiye gibi Yunanistan’ın da en son istediği şey olur" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’in sıcak nokta olarak kalmaya devam ettiğini söyleyen Yunan politikacı, bölge için 'sıfır nokta' nitelendirmesinde bulundı.

"AVRUPA VE ABD BİZE YARDIM EDEMEZ" İMASI

Bölgede birçok aktörün bulunduğunu ama hiçbirinin durumu kontrol etmediğini dile getiren Dokos, "Avrupa Birliği sıradan bir gözlemci. ABD’nin çok sayıda iç sorunu var. Libya’da durum kontrolden çıktı. Suriye sorun olarak kalıyor. Tek olumlu şey, neyse ki, mülteci akışlarının önemli ölçüde azalması" dedi.

Dokos, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile işbirliğini canlandırmak için yeni yöntemler bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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