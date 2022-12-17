Zafer Partisi Çekmeköy teşkilatında toplu istifa

Zafer Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi partiden istifa etti.

Atakan Kandemir, Zafer Partisi ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partinin Çekmeköy kurucu başkanlığı görevini bugüne kadar layıkıyla yürüttüğünü ifade ederek, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Gelinen son noktada istifa kararı almaya mecbur bırakıldıklarını söyleyen Kandemir, parti içi hiyerarşiye uyulmadığını, liyakat esasına önem verilmediğini savundu.

"Mcüadelemize devam edecdeğiz"

Kandemir, "Ben ve dava arkadaşlarım, bundan sonra da aynı çizgi ve inançla Türk milliyetçilerinin bayrağının dalgalanması için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün itibarıyla Zafer Partisi'nden istifa ediyoruz." diye konuştu.

Atakan Kandemir ile 35 ilçe yönetim kurulu üyesi ve yaklaşık 300 parti üyesinin istifa ettiği öğrenildi.