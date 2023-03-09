Zafer Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı iddiasına Ümit Özdağ'dan yanıt geldi Bir sosyal medya kullanıcısının, "Memleket Partisi tarafından yarı yolda bırakılan Zafer Partisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde destekleyeceklerini beyan etti" paylaşımına yanıt veren Ümit Özdağ, "Yalan söylüyorsunuz. Ayıp değil mi?" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere odaklandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kalırken siyaset arenasında hararet en üst seviyeye tırmandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurken Memleket Partisi ile Zafer Partisi'nin yapacağı ittifak ise kurulmadan dağıldı. Millet İttifakı iddiasına Özdağ'dan yanıt Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir Twitter hesabından 'son dakika' olarak paylaşılan, Memleket Partisi tarafından yarı yolda bırakılan Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde destekleyeceklerini beyan etti. Böylece Kılıçdaroğlu'nu destekleyen parti sayısı 20'ye çıktı. iddiasına yanıt verdi. "Ayıp değil mi?" Ümit Özdağ, Tolgahan yalan söylüyorsun. Ayıp değil mi? ifadelerini kullandı.