Zelenskiy: Ukrayna NATO'nun bir parçası olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO liderlerinin Ukrayna'nın ittifakın bir parçası olacağını doğruladığını belirtti.

Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı güvenlik sorununa karşı NATO üyeliği sürecinde kritik bir gelişme yaşandı.

UKRAYNA, NATO'YA KABUL EDİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını söyledi.

"UKRAYNA'NIN NATO'NUN BİR PARÇASI OLACAĞI DOĞRULANDI"

Zelenskiy, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN BİDEN'A: "NATO İÇİN EVET YA DA HAYIR DE"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya NATO askeri ittifakına katılma planı verme konusunda net bir "evet" ya da "hayır" cevabı istediğine vurgu yaptı.

"UKRAYNA, ABD İLE RUSYA ARASINDA PAZARLIK ARACI OLMAMALI"

Reuters, Associated Press ve Agence France-Press'e ortak röportaj veren Zelenskiy, Biden'ın bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'yı bir pazarlık aracı olarak kullanmayacağına dair güvence aldığını söyledi.

"BİDEN'I VE İMF'İ, UKRAYNA'NIN SORUNLARINI ANLAMAYA ÇAĞIRIYORUM"

ABD'yi Ukrayna'ya ekonomik destek sağlamaya çağıran Zelenskiy, hem Biden'ı hem de Uluslararası Para Fonu'nu (IMF), "haksız" reform talepleri koymadan önce Ukrayna'nın sorunlarını anlamaya çağırdı.

ZELENSKİY, STOLTENBERG İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü.

NATO'DAN ÜYELİK PLANI İSTEDİ

Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.

"NATO, DONBASS'TAKİ SAVAŞI BİTİRMENİN TEK YOLU"

Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin tek yolu" ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA'DAN TEPKİ: "DURUMU YALNIZCA KÖTÜLEŞTİRİR"

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.