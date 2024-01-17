Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin Şanlıurfa adayı AK Parti'de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı, belediye başkanlığı görevini yürüten Zeynel Abidin Beyazgül olarak açıklandı.

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31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı belli oldu.

Belediye Başkan adaylarının Zeynel Abidin Beyazgül olduğunu sosyal medya üzerinden açıklayan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

"Durmak yok, yola devam"

Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını sosyal medya hesabı üzerinde duyuran İl Başkanı Delioğlu, "Şanlıurfa’ya ve bütün AK Parti camiasına hayırlı uğurlu olsun.. Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül. Durmak yok yola devam." dedi.

Zeynel Abidin Beyazgül kimdir

1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında noterlik mesleğine başladı.

Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. Noterliği görevlerini yürüttü.

2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı, 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyeri

2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı oldu.

2018 yılında yapılan genel seçimlerde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Cumhur İttifakı adayı olarak 516 bin 202 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.