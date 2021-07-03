Zülfü Livaneli: FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir

Sanatçı Zülfü Livaneli, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın soldan hoşlanmayan Türk milliyetçisi olduğunu belirterek "FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir" dedi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, tartışılacak bir iddia ortaya attı.

Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in Türk milliyetçisi olduğunu belirten Livaneli, FETÖ'yü de devlete ilk sokanın Ecevit olduğunu söyledi.

Duvar'dan İrfan Aktan'ın "Bülent Ecevit, Deniz Baykal gibi isimler olmasa, solun kaderi değişir miydi?" sorusunu yanıtlayan Livaneli, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ'YÜ DEVLETE İLK YERLEŞTİREN BÜLENT ECEVİT'TİR"

"Ecevit de, Baykal da partilerinin başına solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir."