Polonya, Irak'taki büyükelçiliğini boşalttı

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, özel Radyo ZET’e Irak’taki Polonya askerleri ve büyükelçiliğin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Czaputowicz, Polonya'nın Bağdat Büyükelçisi Beata Peksa'nın Polonya'ya döndüğünü ve büyükelçiliğin de tahliye edildiğini söyledi.
Irak'ta 200’ün üzerindeki askerin bulunduğunu kaydeden Czaputowicz , Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki üslerini füzelerle vurması sonucunda bu ülkedeki Polonya askerlerinin herhangi bir zarar görmediğini söyledi.
SLOVAKYA DA ASKERLERİNİ IRAK'TAN ÇEKTİ
Öte yandan Slovakya da Irak’taki askerlerini güvenli başka bir ülkeye sevk etti.
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Irak’taki son gelişmelerin ardından NATO eğitim misyonu faaliyetlerinde bulunan 7 Slovak askerinin Irak dışına çıkarıldığını duyurdu.