Polonya ve İngiltere'den savunmada yeni sayfa

Avrupa’da güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Polonya ile İngiltere, savunma alanında ilişkilerini daha da derinleştiren önemli bir anlaşmaya imza attı. Londra’da düzenlenen törenle duyurulan mutabakatın, iki ülke arasında askeri, teknolojik ve endüstriyel iş birliğini ileri bir seviyeye taşıması hedefleniyor.

LONDRA’DA STRATEJİK İMZA TÖRENİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra’daki görüşmelerinin ardından RAF Northolt Hava Üssü’nde düzenlenen törene katıldı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Polonyalı pilotların da görev yaptığı üste gerçekleştirilen imza töreni, iki ülke arasındaki tarihsel bağlara da vurgu yaptı.

SAVUNMA VE GÜVENLİKTE GENİŞ KAPSAMLI ORTAKLIK

İmzalanan anlaşmanın; savunma, güvenlik ve siber güvenlik alanlarında daha yakın koordinasyon sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Tarafların NATO çerçevesindeki iş birliğini güçlendirme ve ortak tehditlere karşı daha hızlı reaksiyon kapasitesi geliştirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ORTAK SİLAH ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI

Anlaşmanın en dikkat çekici başlıkları arasında yeni nesil silah sistemlerinin geliştirilmesi yer aldı.

Metne göre, iki ülke savunma sanayilerini birleştirerek:

Gelişmiş mühimmat sistemleri,

Hava ve füze savunma teknolojileri,

Orta menzilli füze sistemleri

gibi alanlarda ortak üretim ve geliştirme çalışmaları yürütecek.

“EN BÜYÜK İLERLEME” VURGUSU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın iki ülke ilişkilerinde son yılların en önemli adımlarından biri olduğunu belirtti. Starmer, modern güvenlik tehditlerinin daha güçlü iş birliğini zorunlu kıldığını ifade etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise iki ülkenin “en üst düzey güvenlik ortaklığı” hedeflediğini vurguladı.

“RUSYA VURGUSU” VE GÜVENLİK STRATEJİSİ

Tusk, Polonya’nın İngiltere ile ilişkilerini özellikle bölgesel güvenlik tehditleri ve Rusya kaynaklı riskler çerçevesinde daha ileri taşımak istediğini belirtti.

Polonya lideri, güçlü ittifakların olası çatışmaları önlemede kritik rol oynadığını ifade ederek, anlaşmanın bu stratejik yaklaşımın bir parçası olduğunu söyledi.

AVRUPA SAVUNMASINDA YENİ DÖNEM

İngiltere hükümeti, anlaşmanın Avrupa’daki mevcut güvenlik tehditlerine karşı daha entegre bir savunma yapısı oluşturmayı amaçladığını açıkladı.

Ortak üretim ve teknoloji paylaşımının, hem askeri kapasiteyi artırması hem de savunma sanayisinde yeni istihdam alanları oluşturması bekleniyor.