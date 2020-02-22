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Polonya'da 6 polis köpeği haşlanarak can verdi

Ülkenin başkenti Varşova'da 6 polis köpeği tutuldukları bodrumu kaynar su basması sonucu haşlanarak can verdi. Köpeklerin bakıcılarına psikolog desteği verildiği duyuruldu.

İHA | 22.02.2020 - 15:03..
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Polonya'nın başkenti Varşova şehrinde bulunan Jagiellonska Sokak'ta ısıtma ve sıcak su şebekesinde meydana gelen arıza 6 polis köpeğinin feci şekilde can vermesine sebep oldu.

KAYNAR SU BODRUM KATA İNDİ

Isıtma sisteminden sorumlu firmanın çalışanlarının dün akşam saatlerinde meydana gelen ciddi boyuttaki arızayı gidermeye çalıştığı esnada ısıtma hattındaki kaynar su, bölgede bulunan Varşova Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı'nın bodrum katlarını bastı.

Polonya'da 6 polis köpeği haşlanarak can verdi

6 KÖPEK HAŞLANARAK CAN VERDİ

Kaynar su basması sonucu Varşova polisinin osmoloji çalışmalarında kullandığı (suç mahali ve suç aletindeki kokunun kime ait olduğunun belirlenmesinde köpeklerin kullanılması) bodrumdaki 6 köpek ise haşlanarak can verdi. Varşova Emniyet Müdürlüğü, çalışma arkadaşlarının acı kaybını Twitter hesabında yayınladığı bir fotoğraf ile duyurdu.

BAKICILARA PİSİKOLOG DESTEĞİ

“Cuma akşamı görev arkadaşlarımız Magnet, Jogin, Edamis, Lasso, Jerk ve Long bizlerden ayrıldı. Yaşanan trajedinin boyutunu anlatacak kelime bulamıyoruz. Güle güle dostlarımız.” notunu paylaşan Varşova Emniyeti, köpeklerin bakıcılarına psikolog desteği verildiğini açıkladı.

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