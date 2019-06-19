Polonya'da alkollü şahıs T-55 modeli tankla gezdi

Polonya’nın Częstochowa kentinin kuzeyindeki Pajęczno kasabasında, bir grup alkollü adam, kasaba sokaklarında Sovyet üretimi T-55 modeli tank ile gezdi.

Tankın sürücüsü ve tankın üstüne çıkarak seyahat eden diğer kişiler tankın nakliyesinden sorumlu kişiler olduğu belirtildi. Tamir için vagondan indirilen tanka binen sürücü ve diğerleri, aldıkları alkolün de etkisiyle kasaba sokaklarında tur attılar.

TANK SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tankı durdurdu. Yapılan testlerin ardından tank sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis, alkollü tank sürücüsünü gözaltına alırken; tank çekici ile götürüldü.







