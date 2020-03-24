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Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin bir kısmı, THY'ye ait uçakla bu gece getiriliyor.

İHA | 24.03.2020 - 01:39..
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Koronavirüs salgını nedeniyle Polonya-Türkiye arasındaki uçak seferlerinin karşılıklı olarak durduruldu.

500 ÖĞRENCİ GETİRİLİYOR

Geçtiğimiz hafta Türkiye Varşova Büyükelçiliği'nin girişimiyle önceden bilet almış THY yolcuları Türkiye'ye getirilirken, şimdi ise öğrenim görmekte olan 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor.

GELEN ÖĞRENCİLER 14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAK

Öğrencilerin bir kısmının Dışişleri Bakanlığı ve Varşova Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda İstanbul'dan gelen bir uçakla TSİ 23.30'da İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor. Saat 02.00 civarı İstanbul'da olması beklenen öğrenciler, yapılacak ilk sağlık kontrollerinin ardından 14 gün süreyle karantinaya alınacakları yurtlara götürülecek. 250'ye yakın öğrencinin ise yarın TSİ 20.50'de kalkacak THY uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor

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