Polonya’dan Trump’a çağrı: ABD askerlerini kabul etmeye hazırız

Almanya ve ABD arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’daki ABD askerlerini geri çekmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Trump’ın açıklamalarından sonra Polonya’dan önemli bir hamle geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ABD’nin Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Nawrocki, ABD Başkanı Donald Trump’tan, Almanya’daki Amerikan askerlerinin bir bölümünün Polonya’ya konușlandırılmasını isteyeceğini söyledi.

''POLONYA ASKERLERİ KABUL ETMEYE HAZIR''

Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin ABD askerinin konuşlu olduğunu hatırlatan Nawrocki, “Eğer ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı alırsa, Polonya bu askerleri kabul etmeye hazırdır.

AMAÇ TRUMP'IN İLGİSİNİ ÇEKMEK

Bu askerlerin Avrupa’da kalmasını sağlamak için Trump’ın ilgisini çekmeye çalışacağım. Amacım, bu askerlerin Polonya’ya kaydırılmasını sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.