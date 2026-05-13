Polonyalı sanatçı, Eurovision'da İsrail sorusunu görmezden geldi

İsrail'e tepkiler çığ gibi...

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışması, protestoların gölgesinde başladı.

70. kez düzenlenen yarışma, İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor.

Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor.

BOYKOTLARIN GÖLGESİNDE BAŞLADI

İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmişti.

Tepkiler yalnızca yayıncılarla sınırlı değil. Bir tepki de Uluslararası Af Örgütü'nden geldi.

İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğu belirtildi.

İSRAİLLİ ŞARKICI PROTESTO EDİLDİ

İlk yarı finalde 10. sırada sahneye çıkan İsrail'in temsilcisi Noam Bettan, seyircilerin tepkisiyle karşılaştı.

Salonda bulunan izleyiciler, İsrailli şarkıcıyı protesto etti.

Eurovision'da İsrail sahnedeyken 'Soykırımı durdurun' sesleri yükseldi

POLONYALI, SANATÇI İSRAİL SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Öte yandan yarışmaya damgasını vuran bir başka olay daha yaşandı.

Yarışmada yer alan isimlerden biri olan Polonyalı Alicja Szemplińska, İsrailli hayranlara bir mesajı olup olmadığı sorulması üzerine röportajdan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Szemplińska'nın bu hareketi kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Çok sayıda kullanıcı duruşundan dolayı Polonyalı sanatçıyı tebrik etti.