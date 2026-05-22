Pompeiopolis'te 2 bin yıllık izler turizme hazırlanıyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan ve Paflagonya’nın antik başkenti olarak bilinen Pompeiopolis Antik Kenti, yaklaşık çeyrek asırlık kazı çalışmalarının ardından turizme kazandırılmaya hazırlanıyor. Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ait önemli yapıların gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte, ziyaretçilere açık bir gezi rotası oluşturulması hedefleniyor.

25 YILLIK KAZI SÜRECİ TURİZME DÖNÜŞÜYOR

2006 yılında başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Karabük Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda kurumun desteğiyle sürdürülüyor. Taşköprü Belediyesi’nin de katkı sunduğu çalışmalar, antik kentin bilimsel araştırmadan turizm destinasyonuna dönüşme sürecini hızlandırdı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kazıların artık somut bir turizm projesine evrildiğini belirterek, “Pompeiopolis artık ören yeri olarak sunulma aşamasına geldi. Ortaya çıkan yapılar, buranın kültür turizmi açısından güçlü bir merkez olabileceğini gösteriyor” dedi.

ROMA DÖNEMİ YAPILARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, antik kentte tiyatro, odeon ve geniş bir villa kompleksinin büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını söyledi. Yaklaşık 1.400 metrekarelik villa alanında mozaiklerin bulunduğunu belirten Eliüşük, bazı bölümlerin tahrip edildiğini ancak restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Eliüşük, tiyatro yapısının restorasyon projelerinin onaylandığını ancak bütçe beklendiğini belirterek, “Uygun kaynak sağlanırsa tiyatroyu yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

MOZAİKLER KORUMA ALTINDA, VİLLA SERGİLENMEYE HAZIRLANIYOR

Antik kentteki villa yapısının büyük bölümünün kazıldığını belirten ekip, mozaiklerin korunması ve sergilenmesi için özel çalışmalar yürütüyor. Yapının alt kısmında boşluklar bulunduğu için restorasyon sürecinin hassas ilerlediği ifade edildi.

Villa alanının 2000 yılından 600’lü yıllara kadar kullanıldığı tespit edilirken, yapının tamamının koruma çatısı altına alınması planlanıyor.

“MARTYRİON” HİPOTEZİ: İNANÇ TURİZMİ POTANSİYELİ

Kazılarda ortaya çıkarılan bir yapının “martyrion” olabileceği değerlendiriliyor. Hristiyanlıkta şehitlik yapısı olarak bilinen bu alanın, bölgeyi inanç turizmi açısından da önemli bir merkez haline getirebileceği ifade edildi.

Eliüşük, “Burada Hristiyan şehitliğine ait olabilecek bir yapı var. Mezar kitabeleri ve gömüler de bu ihtimali güçlendiriyor” diye konuştu.

ZİYARETÇİ GÜZERGAHI PLANLANIYOR

Pompeiopolis için kapsamlı bir ziyaret rotası oluşturuluyor. Proje kapsamında ziyaretçilerin sırasıyla villa, bazilika, hamam, tiyatro, odeon ve martyrion gibi alanları gezebileceği bir hat planlanıyor.

Ayrıca karşılama merkezi, sergileme alanı ve yürüyüş yollarını içeren bütüncül bir turizm altyapısı hazırlanıyor.

BÖLGESEL TURİZME YENİ NEFES

Uzmanlar, Pompeiopolis’in hem bilimsel arkeoloji hem de kültür turizmi açısından önemli bir merkez haline gelmeye aday olduğunu belirtiyor. Kazıların ilerlemesiyle birlikte antik kentin Karadeniz turizmine yeni bir çekim noktası kazandırması bekleniyor.