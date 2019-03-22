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Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için gönderdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Tanrı'nın ABD Başkanı Trump'ı Yahudilerin kurtarıcı olarak gönderildiğini düşündüğünü söyledi.

AA | 22.03.2019 - 14:47..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tanrının Yahudileri kurtarmak için ABD Başkanı Donald Trump'ı göndermiş olabileceğine inandığını söyledi. Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de ABD merkezli "Hristiyan Yayın Ağı" (CBN) televizyonuna verdiği röportajda Washington-İsrail ilişkilerine dair açıklamalar yaptı.

Sunucunun, "Başkan Trump da Kraliçe Ester gibi Yahudileri İran tehdidinden kurtarmak için büyütülmüş olabilir mi?" şeklindeki sorusuna Pompeo, "Bir Hristiyan olarak kesinlikle bunun mümkün olabileceğine inanıyorum." diye cevap verdi.

KRALİÇE ESTER KİMDİR

Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığına sürgün edildiğine inanılıyor. Sürgüne gittiği Pers Krallığında dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in, Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor.

Ahaşveroş’un veziri Haman'ın, ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in, Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor.

Pompeo: Tanrı Trump'ı Yahudileri kurtarmak için gönderdi

TRUMP'IN İSRAİLİ DESTEKLEYEN KARARLARI

Kraliçe Ester kadar olmasa da Başkan Trump da İsrail'in lehine birçok karara imza attı. Filistin ve İsrail politikasını neredeyse tamamen İsrail yanlısı Yahudi asıllı kişilere emanet eden Trump, ilk olarak Aralık 2017'de işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere "Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti" olarak tanıdı.

Filistin'e yapılan yardımları da kesen Trump, geçen yıl İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildi. Son olarak dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." ifadelerini paylaşarak, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyacakları sinyalini verdi.

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