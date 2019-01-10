Pompeo: Trump Suriye'de yeniden eyleme geçmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyareti kapsamında 7 ülkeyi ziyaret ediyor. Bugün ise Pompeo, Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüştü.

POMPEO MISIR ZİYARETİNDE GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Sisi ile basın toplantısı düzenleyen Pompeo, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularına cevap veren Pompeo, önemli açıklamalarda bulundu.

(ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry)

"TRUMP SURİYE'DE ASKERİ ALANDA ETKİNLİK KURMAYI DÜŞÜNÜYOR"

Pompeo; ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'ye askeri operasyon yapmak istediğini açıkladı.

Pompeo, "Donald Trump, Suriye'de yeniden askeri alanda etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz." dedi.

"ABD İŞGALCİ DEĞİL"

ABD'nin Orta Doğu'daki varlığına da değinen Pompeo, "ABD Orta Doğu'da her zaman özgürleştirici bir güç olmuştur, asla işgalci olmamıştır." diye konuştu.

Pompeo, ABD' nin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde ise her zaman kaosun ortaya çıktığını savundu.

"İRAN'A KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ"

ABD'nin İran'a karşı dikkatli olması gerektiğini de dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a karşı yaptırımların her zamankinden daha fazla olacağını açıkladı ve "İran'a karşı birlik olmalıyız." dedi.

Ayrıca Pompeo, "Müttefiklerimizle beraber çalışarak diplomasi yoluyla en son İran askerine kadar onları Suriye'den çıkarmalıyız. " ifadelerini de kullandı.