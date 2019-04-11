Pompeo'dan S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Patriot satmak için tehditkar açıklamalarına devam ediyor.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını, NATO üyesi olduğundan dolayı doğru bulmadıklarını dile getiren Pompeo, bu hususta Türk muhataplarına görüşlerini birçok kez aktardıklarını belirtti.

TÜRKİYE'YE F-35 TEHDİDİ

Türkiye'ye S-400'ler yerine Patriot'ları önerdiklerini kaydeden Pompeo, "Bu öneri hala masada, detaylar üzerinde çalışılıyor. F-35'lerin önemli bir parçasını üreten Türklere şunu söyledik; onlar sadece alıcı veya müşteri değil, F-35'lerin tedarik zincirinin bir parçası durumunda. Eğer S-400'leri alırlarsa bu durumun mevcut olmayacağını açık bir şekilde ilettik." diye konuştu.

YUNANİSTAN'A F-35 SATIŞI

ABD, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının, NATO üyesi olduğu için aykırı olduğunu belirtiyor. ABD, Türkiye gibi NATO üyesi olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya 'nın bu menzilli hava savunma sistemlerini kullanmasına ses çıkarmıyor.

Amerikan medyasında son günlerde çıkan haberlere göre; S-400 hava savunma sistemlerinin F-35'lerin sistemini çözeceğini belirtmesi, bu bahanelerin ikiyüzlüğünü, Yunanistan'a zorla satmaya çalıştıkları F-35'lerle ortaya çıkıyor.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO