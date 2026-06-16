Popüler tatil cennetinde plaj keyfine “yaş” sınırı: Şemsiye yasaklandı

İtalya’nın Sardunya adasında bulunan ve turkuaz sularıyla ünlü Spiaggia di Punta Molentis plajı, aldığı yeni kararlarla tatilcilerin tepkisini çekti.

Daily Mail’in haberine göre, doğal güzelliği korumak amacıyla alınan önlemler, 10 ila 65 yaş arasındaki ziyaretçileri kapsıyor.

Yaşlı veya çocuklu değilseniz, gölge beklemeyin

Yerel yönetimin aldığı karara göre, plaja giriş yapmak isteyen herkes yaklaşık 10 euro (11,60 dolar) ücret ödüyor.

Ancak asıl tartışma yaratan konu, şemsiye kullanımıyla ilgili kısıtlamalar oldu. Yeni kurallara göre, plajda şemsiye açma hakkı yalnızca 10 yaşından küçük çocukları olan ailelere veya 65 yaş üzerindeki bireylere tanınıyor.

Bu yaş aralığının dışında kalan ziyaretçilerin ise şemsiye, çardak veya çadır kurması kesinlikle yasak.

Karara tepkiler büyüyor

Sosyal medyada karara tepki gösteren ziyaretçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklarda gölgesiz kalmanın sağlık açısından büyük risk taşıdığını söylüyor.

Bir kullanıcı, "Gölge yok, sadece terleyerek çevreyi koruyorsunuz" diyerek eleştiride bulunurken, bir diğeri ise durumun absürtlüğüne dikkat çekerek, "Ya yeniden üreyeceksiniz ya da yaşlanacaksınız, başka seçenek yok" yorumunu yaptı.

Amaç doğayı korumak

Yetkililer ise savundukları kararın arkasında duruyor. Bölgenin koruma alanı içinde yer aldığını belirten konsey, "Bu, Punta Molentis'in doğal güzelliğini ve mirasını gelecek nesillere aktarmak için zorunlu bir adım" açıklamasını yaptı.

Ekim ayına kadar geçerli olacak yeni düzenlemeler kapsamında plaja giriş saatleri de sabah 08.00 ile akşam 20.30 arasına sınırlandırıldı. Ziyaretçilerin plajı en geç saat 21.00’de tamamen boşaltmış olmaları gerekiyor.