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Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ile adı skandallarla anılan Stormy Daniels, Trump'a açtığı hakaret davası reddedildiği için yaklaşık 293 bin dolar ödeyecek.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 13:15..
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Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

130 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLDULAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın para karşılığı birlikte olup, sus payı dahil olmak üzere 130 bin dolar ödediği Stormy Daniels, anlaşmaya aykırı olarak hareket ettiği ve Trump'a karşı açtığı dava reddedildiği için ABD Başkanına 293 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

TRUMP'LA BİRLİKTE OLABİLMEK İÇİN 163 BİN DOLAR ÖDEMİŞ OLDU

Stormy Daniels bu hesaba göre Donald Trump ile birlikte olabilmek için ekstra 163 bin dolar para ödemiş oldu.

Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİ

Daniels'ın Trump'a açtığı hakaret davasının reddedilmesi üzerine avukatlık ücretleri için yaklaşık 293 bin dolar ödemesi istendiği, yaklaşık bin dolar da yaptırım cezası ödemesi gerektiği açıklandı.

Oyuncunun avukatı ise müvekkilinin bir kuruş bile ödemeyeceğini söyledi ve "Zaten gizlilik sözleşmesi davasında kendisinden istenilen ücretten (293bin dolar) daha fazla kazanacak" dedi.

TRUMP 163 BİN DOLAR KÂRDA

ABD Başkanı Trump ile birlikte olan Stormy Daniels, gizlilik kurallarını ihlal ettiği için 293 bin dolar tazminat kazandı. Bununla birlikte Daniels Trump ile birlikte olabilmek için yaklaşık 163 bin dolar ödemiş olurken Donald Trump'ın ticari zekası görülmüş oldu.

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