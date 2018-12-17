Poroşenko'dan Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yıl sonu basın toplantısı düzenledi. Poroşenko, ilk olarak, önceki gün Ukrayna'da Fener Rum Patrikhanesi tarafından Rus Kilisesi'nden bağımsız milli bir kilise kurulması konusuna değinerek, bunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

"RUS İŞGALİNDEN KURTULMADA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Basın toplantısına gelmeden hemen önce, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Poroşenko, Ukrayna'da milli kilise kurulmasının, Ukrayna'nın Rusya'nın sömürgesi olmaktan ve Rus işgalinden kurtulması anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"ERDOĞAN HEM UKRAYNA'NIN HEM DE BENİM DOSTUMDUR"

Konferansta DHA'nın sorularını da yanıtlayan Poroşenko, "Bu konunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söylediniz. Fener Patrikhanesi, Türk topraklarında bulunuyor. Türk makamlarının bu konuda bir desteğini aldınız mı" şeklindeki soruya, "Ben, Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu sürece müdahale etmediği için müteşekkirim. Kendisi hem Ukrayna'nın, hem de kişisel olarak benim büyük bir dostumdur" diye yanıt verdi.

Ukrayna'da yeni kurulan milli kilisenin Moskova Patrikhanesi'nin, Rusya Anayasası'nda sahip olduğu şekilde özel bir statüye sahip olup olmayacağı yönündeki soruya ise Poroşenko, yeni kurulan kilisenin, Ukrayna'daki diğer dini teşkilatlarla aynı statüde olacağı yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'YLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANMALI"

Türkiye'yle Ukrayna arasında, serbest ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin, on yıldan fazla zamandan beridir devam ettiği yönünde DHA'nın yönelttiği soruya verdiği yanıtta ise Poroşenko, Ukrayna'nın pek çok ülkeyle serbest ticaret anlaşması konusunda görüşmeler yürüttüğünü, bunlardan İsrail'le olan serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlandığı ve anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu belirtti. Poroşenko, Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması konusuyla Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv'in doğrudan ilgilendiğini ve onun kendisine, Türkiye'yle müzakerelerde en fazla uzlaşma gerektiren konularda aşamalar kaydedildiğini söylediğini aktardı.

Poroşenko, "Ancak, imzalanacak olan bir serbest ticaret anlaşmasının, hem Türkiye'ye, ama hem de bize fayda sağlaması lazım. Erdoğan'la aramdaki iyi diyalog atmosferi, bu konuda iyimser olmamıza imkan veriyor" diye konuştu.