Porsche, 2020'nin ilk çeyreğine ait satış rakamlarını açıkladı

Koronavirüsün tüm dünyada etkisini artırması, otomobil üreticilerini de bir hayli zor durumda bıraktı. Bazı üreticileri, ilk çeyrekteki satış rakamlarını açıklarken, satışlarda bir hayli düşüş gözlemlendi.

Bu üreticilerden biri olan Porsche, ilk çeyrek satış rakamlarını açıkladı. Ancak diğer üreticilere kıyasla, şirketin satış rakamlarını çok fazla gerilemedi.

SATIŞLAR YÜZDE 5 DÜŞTÜ

2020'nin ilk çeyreğinde dünya çapında yüzde 5'lik düşüş yaşayan Porsche, bu süreç içerisinde tam 53 bin 125 adet otomobil satmayı başardı..

Firma, bu rakamın geçtiğimiz senenin aynı dönemine nazaran 2 bin 575 adet azaldığını ifade etti.

Satışı yapılan 53 bin 125 adet otomobilin 14 bin 098'i ise en büyük ikinci düşüşün yaşandığı ( yüzde 17) Çin'e gönderildiği belirtildi.

Yüzde 20'lik düşüş ile zirveye oturan ABD'de ise sadece 11 bin 994 adet otomobil satışı oldu.