Porsche: Tesla'yı rakip olarak görmüyoruz

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, daha güçlü bataryaların kullanılması ve otomatik pilot yazılımının geliştirilmesiyle daha da büyüdü.

Her ne kadar elektrikli otomobiller, şu anda otomobil pazarının yalnızca yüzde 2'sini oluştursa da satışların her yıl katlanarak artması, bu pazarın gelecekteki önemini gözler önüne seriyor.

PORSCHE İLK ADIMLARINI ATMIŞTI

Lüks otomobil üreticisi Porsche, elektrikli otomobil pazarına olan ilk adımını, tam elektrikli Taycan modeli ile atmıştı. Şirket, gelecek yıl satışa çıkaracağı Taycan Cross Turismo ile de elektrikli otomobil konusunda elini güçlendirecek.





''TESLA RAKİBİMİZ DEĞİL''

Elektrikli otomobil pazarında yeni modeller piyasaya çıkaran Porsche, sık sık Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ile karşılaştırılmaya başlanmıştı. Ancak şirket, şu anda elektrikli araba pazarına öncülük eden Tesla'nın direkt rakibi olmadığı görüşünde.

Automotive News’e konuşan Porsche Ar-Ge başkanı Michael Steiner, Tesla’yı bir tehdit olarak görmediklerini açıkladı. Steiner, Model 3 örneğini vererek Tesla’nın yüksek hacim hedeflediğini ve seçkinliği önemseyen Porsche’nin asla böyle bir rekabet içinde olmadığını kaydetti.

Steiner, "İnsanlar bizi birbirimizle karşılaştırmayı seviyor olsa da Tesla'nın doğrudan bir rakip olduğunu düşünmüyoruz. Tesla’nın Model 3 ile agresif bir şekilde kitlesel hacim hedeflediği açık.” ifadeleirni kullandı.





Aslında Tesla ve Porsche'nin piyasaya sürdüğü elektrikli araçların satış fiyatlarına baktığımızda da aynı düzeyde olmadıklarını görebiliyoruz.

Örneğin Porsche, elektrikli Taycan’ı ABD’de 103 bin 800 dolardan satışa sunarken Tesla, Model 3’e 39 bin 990 dolarlık fiyat biçiyor.

