Portakal'dan İBB'nin yardım paketine eleştiri

Korona ile mücadele kapsamında resmi makamların tedbir uygulamaları hayata geçirilirken, bir yandan da birçok yardım organizasyonları düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolisi kampanyası başlattı.

Temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı kolilerin fiyatı da 150 TL olarak belirlendi.

PORTAKAL FİYATI ELEŞTİRDİ

Fox TV sunucusu Fatih Portokal ise düzenlenen kampanyada, koliler için belirlenen fiyatı beğenmedi.

Düzenlenen kampanyanın iyi bir şey olduğunu söyleyen Portakal, liste bedelinin pahalı olduğunu savundu.

"BEDEL PAHALI GELDİ"

Portakal, "İyi bir sey ama! Listeye baktim, bir de listenin değerine. Bedel pahali geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri “98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL” dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor?" ifadelerini kullandı.